Родионенко рассказала, в каком случае Нагорный и Далалоян выступят на Играх БРИКС

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на вопрос о возможном участии олимпийских чемпионов — 2020 в командном многоборье Никиты Нагорного и Артура Далалояна в Играх БРИКС.

© Чемпионат.com

«Окончательного состава на Игры БРИКС сейчас нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает, пофамильно, насколько сильные будут участники, чтобы понять, надо ли нам выставлять сильнейших лидеров. Пока точно можно сказать, что будет выступать Даниел Маринов, ему надо набираться опыта, на международной арене он ещё не выступал», — приводит слова Родионенко телеграм-канал «Матч ТВ».

Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2020 года по лёгкой атлетике Мария Ласицкене может пропустить соревнования из-за травмы.