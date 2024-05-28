Переехавший в США российский пловец рассказал об отношении американцев

Российский пловец Евгений Сомов рассказал о жизни в США. Его слова приводит Sports.ru.

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Спортсмен заявил, что американцы абсолютно нормально относятся к нему.

«Никто не реагирует на меня типа "фу, русский, не будем с тобой работать"», — добавил он.

Сомов подчеркнул, что переехал в США ради нового опыта и хорошего образования.

Ранее Сомов объяснил нежелание его соотечественников получать нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх в Париже. По словам спортсмена, получение статуса влечет за собой множество негативных последствий.

25-летний Сомов живет и тренируется в США. 16 мая на соревнованиях в Америке он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Однако достижение не будет ратифицировано, так как время показано на турнире за пределами страны и не в составе сборной России.