Рекордсмен мира U20 на стометровке дисквалифицирован за допинг

Рекордсмен мира U20 на стометровке Иссам Асинга дисквалифицирован за допинг.

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Как сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), 19-летний спортсмен из сборной Суринама отстранен на четыре года. В июле он сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество GW1516.

Асинга пытался доказать, что допинг попал в организм из-за жевательных конфет Gatorade (используются как пищевая добавка для спортсменов). Но дисциплинарный орган не принял эту версию.

В 2023-м Асинга установил мировой рекорд среди юниоров до 20 лет в беге на 100-метровке. Он пробежал дистанцию за 9,89 секунды на чемпионате Южной Америки. Этот результат, а также две победы на первенстве континента будут аннулированы

Как сообщает Associated Press, бегун намерен обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).