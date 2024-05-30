«Всю парализовывало»: гимнастка Мамун раскрыла подробности домогательств тренера

Российская гимнастка Маргарита Мамун рассказала о домогательствах со стороны тренера, с которыми она столкнулась в юном возрасте.

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— Он делал разные вещи. До самого страшного в моем случае не дошло. Но эти сажания на колени, массаж ног, который уже выше допустимого... Меня просто всю парализовывало в такие моменты. Я понимала, что это неправильно, мне некомфортно, страшно, но сделать ничего не могла. Я с девяти лет терпела. Из этого клуба меня забрали лет в 13, — вспоминает спортсменка в интервью на YouTube-канале «Витя Кравченко».

Спортсменка также рассказала, что тренер часто приходил к ним на ужин. Гимнастка добавила, что мужчина действовал хитро и не переходил границы при свидетелях. По ее словам, тренера уже нет в живых, именно поэтому Мамун решилась рассказать о произошедшем.

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Мамун призналась, что переживания по поводу домогательств не отпускали ее даже во время замужества. Так, при переезде в новую квартиру с супругом она продолжала бояться, что тренер придет к ним.

В ноябре в Хабаровском крае задержали тренера по тхэквондо за домогательства в отношении своих воспитанниц во время поездки на соревнования. Инцидент произошел в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре, где 46-летний тренер приставал к девочкам в возрасте от 7 до 12 лет.