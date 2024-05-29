Гимнастка Мамун объяснила, почему Винер обзывала ее тварью и скотиной

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала, что долгое время не могла отойти от жестких методов тренера Ирины Винер. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на интервью спортсменки одному из YouTube-каналов.

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По словам Мамун, олимпийское золото стирает из памяти все неприятные моменты подготовки. Она подчеркнула, что Винер сделала для нее многое, но сама Мамун не поддерживает жесткие тренерские методы. Чемпионка отметила, что даже после окончания спортивной карьеры ей еще долго снились крики на тренировках.

«Она снилась мне, пока я ее не отпустила в голове. Мне снились тренировки, крики. Снилось, что я продолжаю заслуживать ее одобрение и любовь…» - рассказала Мамун.

Маргарита Мамун - олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка Европы. В ноябре 2017 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

Несколько лет назад вышел документальном фильме «За пределом» (Over The Limit) польского режиссера Марты Прус, посвященный подготовке Мамун к ОИ. Свое олимпийское «золото» Мамун завоевала на Играх в Рио в индивидуальном многоборье.