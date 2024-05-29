Президент ФСГР Титов поедет на Олимпиаду-2024 в качестве представителя FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поедет на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Глава спортивной федерации примет участие в программе соревнований в качестве члена исполкома FIG. Он подчеркнул, что собирается вновь баллотироваться в состав организации на грядущих выборах.

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«Я продолжаю оставаться членом исполкома FIG, участвую во всех мероприятиях. Я приглашён на Олимпийские игры в качестве чиновника FIG и буду присутствовать на всей программе Олимпийских игр. У нас выборы в этом году, и планирую опять баллотироваться в исполком. Задача крайне сложная, потому что мы, конечно, сильно токсичны. И те, кто раньше улыбался и обнимался с радостью, сейчас отворачивают лицо. Но надеюсь, что поможет понимание того, что без России мировая гимнастика невозможна», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе. Сборная страны по гимнастике отказалась от участия в ОИ.