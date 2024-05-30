Тяжелоатлета Албегова лишили олимпийской медали

Российского тяжелоатлета Руслана Албегова лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 килограмм. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Причину дисквалификации Албегова в МОК не назвали. Также в комитете не уточнили о лишении других завоеванных россиянином медалях на международных турнирах.

Известно, что медаль Албегова передадут тяжелоатлету из Южной Кореи Чон Сан Гюну. Торжественная церемония пройдет 9 августа в Париже у подножия Эйфелевой башни.

Напомним, что в 2017 году Албегова временно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году ограничение было снято. Однако в 2020 году Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала россиянина на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Его отстранение продлится до 1 декабря 2025 года.