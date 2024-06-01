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Игры будущего в 2025 году пройдут в ОАЭ

Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

Стало известно, где и когда пройдут вторые Игры будущего
© «Игры Будущего»
"Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году", - написал Столяров.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

Летние виды спорта
Игорь Столяров
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