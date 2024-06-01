Войнова выступит на Гран‑при Санкт‑Петербурга, Лысенко пропустит соревнование
Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова рассказала «Матч ТВ», что выступит на Гран‑при Санкт‑Петербурга.
Ранее в планах Войновой были все три трековых Гран‑при, но в итоге снялась с этапа в Москве.
— Но на Гран‑при Санкт‑Петербурга я выступлю, — сообщила «Матч ТВ» Войнова.
Как сообщила «Матч ТВ» призер этапа Кубка наций Алина Лысенко, следующим ее стартом будет первенство России. «На Гран‑при Санкт‑Петербурга я не еду, — добавила она.
Гран‑при Санкт‑Петербурга пройдет 3–7 июня.