В РФ исключили нарушение законов страны участниками Олимпиады в Париже

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут участвовать в летней Олимпиаде-2024, не опасаясь нарушить российские законы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

В МОК заявили, что на Олимпиаду смогут отобраться максимум 55 россиян. В марте сообщалось, что пока отбор прошли 12 российских спортсменов.

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Чернышенко отметил, что спортивные федерации России самостоятельно решали, будут ли их спортсмены отбираться на Игры. Он подчеркнул, что россияне получили уже 49 лицензий на участие в ОИ, несмотря на преграды. В понедельник, 10 июня, будут разыграны лицензии в теннисе и количество разрешений для россиян может вырасти.