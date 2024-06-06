Валуев раскритиковал МОК

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал организацию коммерческой конторой из-за того, что она пытается исключить из олимпийской программы бокс. По его мнению, руководство МОК интересуют деньги, а не спорт.

«Помните, как МОК попытался вышвырнуть борьбу из олимпийской программы? То же самое сейчас хотят сделать с боксом», — вспомнил депутат.



В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.