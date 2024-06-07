Фехтовальщики как минимум из 12 стран выступят на Играх БРИКС

Представители по крайней мере 12 государств примут участие в турнире по фехтованию на предстоящих Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Для участия в соревнованиях заявлены спортсмены из России, Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Ирака, Ирана, Казахстана, ОАЭ, Узбекистана.

19 и 20 июня пройдут личные соревнования среди рапиристов, шпажистов и саблистов, 21 и 22 июня - командные турниры.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.