Журова выразила беспокойство из-за безопасности россиян на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила беспокойство из-за вопроса обеспечения безопасности россиян на Играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнила, что мэр Парижа Анн Идальго заявила о невозможности гарантировать безопасность россиян на Играх.

«Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет. А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь», — сказала Журова, отметив русофобские настроения.



Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.