Лучшего велогонщика в истории Великобритании признали банкротом

Пятикратного олимпийского чемпиона по велоспорту, британца Брэдли Уиггинса признали банкротом. Об этом сообщает The Times.

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По информации источника, спортсмен вместе с матерью и бывшей женой владел компанией Wiggins Rights Limited, которая объявила о ликвидации с долгами в размере 825 тысяч долларов. Вследствие этого Уиггинс может лишиться своих наград.

Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» в 2012-м. Он является лучшим велогонщиком в истории Великобритании. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году.

В апреле 2022 года британского теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. В ходе судебного заседания экс-спортсмен вину не признал.