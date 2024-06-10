Прыгун в высоту Лысенко показал третий результат сезона в мире

Чемпион мира в помещении 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко выиграл турнир по прыжкам в высоту, который прошел в Парке Горького в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

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Лысенко преодолел планку на высоте 2,33 метра. Россиянин показал третий результат сезона в мире. Второе место занял Илья Иванюк (2,30), третье - Никита Курбанов (2,23).

В женских прыжках победу одержала Мария Кочанова (1,95 метра). Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,93). Тройку замкнула белоруска Карина Демидик (1,89).

В секторе для прыжков с шестом победителями стали Полина Кнороз и Тимур Моргунов. Кнороз выиграла с результатом 4,73 метра. На пьедестале - Аксана Гатауллина (4,55) и Татьяна Калинина (4,45).

Моргунов и белорус Матвей Волков перелетели планку на отметке 5,60 метра. А в "перепрыжке" победу одержал россиянин. Третьим стал Михаил Шмыков (5,40).