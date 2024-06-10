Винер назвала имена претенденток на попадание в сборную на Игры БРИКС

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала расширенный состав гимнасток, которые примут участие в Играх БРИКС.

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«Хочу сказать, что сейчас у нас по результатам рейтингового зачета образовалось целых три лидера сборной: Диана Чугунихина, которая отлично выступила в Омске, с чем я её поздравляю! Аня Попова — победительница соревнований в Дубае, и, конечно, Лала Крамаренко. Но всех интересует, кто же поедет на Игры БРИКС. Финального списка пока нет, кто поедет четвёртой — тоже пока не могу сказать. Но сейчас наиболее ярко показали себя Милена Щенятская на втором этапе Кубка сильнейших и Карина Киреева — она на втором месте «Евгения кап». Вот среди этих пяти гимнасток будем финально решать в последние дни тренировок, какой будет состав команды», — написала Винер в своём телеграм-канале.



Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.