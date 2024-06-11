Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве госпитализировали двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову. По данным Mash, она находится в состоянии средней степени тяжести.

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Как утверждает канал, 56-летняя Мастеркова попала в нейрохирургическое отделение. По предварительным данным, ее готовят к операции и проводят полное обследование - МРТ с контрастом, рентген и анализы.

У Тарасовой обострились проблемы со здоровьем

Мастеркова завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Атланте 1996 года. Она одержала победу в забегах на дистанции в 800 и 1500 метров. Также Мастеркова стала чемпионкой Европы в 1998 году и чемпионкой мира в 1999-м. С 2003 года работала спортивным телекомментатором, позже стала депутатом Совета депутатов муниципального округа Таганский (Москва).