Стал известен состав сборной России по плаванию на Играх БРИКС

Всероссийская федерация плавания опубликовала состав сборной России для участия в Играх стран БРИКС.

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Команду России будет представлять юниорский состав. Всего в команду вошли 44 человека:

Юноши: Бахур Егор, Гужевкин Дмитрий, Савич Кирилл, Ячменёв Роман, Захариков Илья (все – Москва); Гусенков Анатолий, Зажирский Герман (оба — Московская область), Лифинцев Мирон, Петрушин Валерий (оба — Санкт-Петербург), Тарасов Иван, Яковлев Георгий (оба – Камчатский край), Колесников Николай, Щербаков Михаил (оба — Ставропольский край), Жидков Роман (Воронежская область), Лозе Ярослав (Нижегородская область), Черепков Андрей (Костромская область), Зуев Вячеслав (Ростовская область), Баранов Егор (Республика Крым), Соколовский Ярослав (Республика Татарстан), Вековищев Григорий (Калужская область), Быков Михаил (Самарская область).

Девушки: Мишарина Ксения, Захарова Алиса, Полещук Мария, Хвесюк Варвара (все — Москва), Гилязова Ралина, Дьякова Софья (обе — Республика Татарстан), Егги Влада, Степанова Милана (обе — Санкт-Петербург), Машкина Виктория (Приморский край), Прохорова Елизавета (Мурманская область), Рогожинова Дарья (Московская область), Саратова Анастасия (Воронежская область), Хитева Арина (Самарская область), Манохина Кира (Пермский край), Котельникова Анастасия (Хабаровский край), Зарубенкова Дарья (Новосибирская область), Пантина Арина (Тульская область, Ярославская область), Блинова Виктория (Республика Удмуртия), Осетрова Мария (Белгородская область), Шиленкова Анастасия (Ярославская область), Фокина Серафима (Волгоградская область), Макарова Виктория (Калужская область).

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Соревнования по плаванию состоятся с 19 по 21 июня во Дворце водных видов спорта.