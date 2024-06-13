Штангистка принесла России еще одно золото Игр БРИКС

Россиянка Елизавета Жаткина заняла первое место на Играх БРИКС в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Соревнования проходят в Казани.

© Федерация Тяжелой Атлетики России

Жаткина показала результат 171 кг (76 кг в рывке, 95 кг в толчке). Второе место заняла ее соотечественница Полина Андреева (162 кг), третьей стала Виктория Назарет Товар Милано из Венесуэлы (143 кг).

Жаткиной 21 год, она является чемпионкой России 2023 года, также в ее активе бронза первенства страны.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены разыграли первый комплект наград в тяжелой атлетике.