Легкоатлет Шубенков: без Олимпиады — хреновастенько

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью Sports заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имеет лицемерную позицию по допуску российских атлетов на соревнования.

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Спортсмен заявил, что разочарован действиями организации, отметив при этом, что ни одно спортивное событие не может сравниться с Играми по масштабу.

«[Без Олимпиады] хреновастенько. Еще как хреновастенько. МОК всеми силами пытается подтолкнуть к посылу «нет — и не надо». Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз — и политика влезает туда», — заявил Шубенков.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Татьяна Тарасова назвала дату полноценного возвращения России на Олимпиаду.