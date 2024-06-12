Рикунов и Дронова победили в гонках на ЧР по велоспорту на шоссе

Петр Рикунов победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходит в Муроме.

Рикунов проехал 30 км «разделки» за 34 минуты 40 секунд, вторым стал Лев Гонов — 35 минут 7 секунд, третьим — Иван Меньшов (35,44).

У женщин титул чемпионки России защитила Тамара Дронова. Она проехала 25 км за 32 минуты 38 секунд, второй стала Дарья Бунеева — 33,05, третьей — Татьяна Антошина (35,15).