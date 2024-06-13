МОК одобрил столицы Олимпиад 2030 и 2034 годов

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил французские Альпы в качестве места проведения Олимпиады 2030 года. Об этом ТАСС рассказал глава комиссии МОК по будущим олимпиадам Карл Штосс.

Также Штосс отметил, что Игры 2034 года пройдут в американском Солт-Лейк-Сити. Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля.

«Оба являются опытными организаторами международных спортивных соревнований. Они стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр», — отметил Штосс.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.