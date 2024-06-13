Колесниченко и Дорошко стали чемпионками Игр БРИКС

Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала двукратной чемпионкой Игр стран БРИКС. В паре с Майей Дорошко она завоевала золото в технической программе дуэтов.

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За своё выступление россиянки получили 304,0783 балла. Второе место заняли представительницы Беларуси Анастасия Добровольская и Александра Мирончик (245,2300), бронзовые медали получил дуэт из КНДР (234,1933).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Колесниченко показала лучший результат в технической программе в сольных выступлениях.

Игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.