Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что процедура получения нейтрального статуса российскими атлетами занимает много времени из-за того, что проверка спортсменов проходит очень тщательно, передает ТАСС.

«Все должно быть сделано с точностью, нам нужно получить всю необходимую информацию. Много информации мы получили от украинцев, это изучается», — сказал Адамс.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.