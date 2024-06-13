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Синхронист Мальцев выиграл золото Игр БРИКС в технической программе

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев занял первое место по итогам технической программы сольных выступлений на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Российский синхронист выиграл золото Игр БРИКС
© ТАСС

Победитель показал результат 267,3216 балла. Второе место занял представитель Таиланда Кантинан Адисаисирибутр (209,9667). В соревнованиях принимали участие два спортсмена.

Мальцеву 28 лет. Он является четырехкратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные медали мировых первенств. На чемпионатах Европы спортсмен побеждал пять раз.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

 

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Александр Мальцев
БРИКС