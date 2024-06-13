Колесниченко завоевала для сборной РФ первую золотую медаль Игр БРИКС

Трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко теперь еще и чемпионка Игр БРИКС, в программу которых синхронное плавание вошло впервые.

Сегодня в Казани был разыгран первый комплект медалей - в сольной технической программе. Титулованная россиянка одержала победу, набрав 313,6900 балла. Серебро завоевала представительница Беларуси Василина Хондошко (296,4750). Бронза у спортсменки из Узбекистана Дианы Онкес (229,9334).

Второе золото - на счету пионера мужского синхронного плавания в России, многократного чемпиона мира Александра Мальцева. В техническом соло он показал результат 267,3216 балла. Серебро выиграл Кэнтинан Адисаисирибутр (209,9667) из Таиланда.

Анастасия Роке из Венесуэлы стала последней в соло, но выступать на одном турнире со своим кумиром Светланой Колесниченко - для нее уже победа

Пусть кто-то говорит, что соло - не самый зрелищный вид, но от виртуозного исполнения Светы Колесниченко дух захватывало. И, как оказалось, у самой спортсменки были похожие ощущения. Правда, по другой причине. В тонкостях синхронного плавания разбирались вместе с нашей чемпионкой.

Света, поздравляем вас с первой золотой медалью Игр БРИКС!

Светлана Колесниченко: Обычно синхронное плавание закрывает программу чемпионатов мира. А стать первой чемпионкой - необычно, но вдвойне приятно. Вообще я всегда скептически и самокритично отношусь к любому выступлению. Нет предала совершенству. Главная похвала - от тренеров. Они довольны. Да и оценки это подтверждают. Результаты улучшаются. Это не может не радовать на данном этапе.

Почему почти совсем не улыбались после выступления?

Светлана Колесниченко: Пыталась прийти в себя. В техническом соло мы делаем набор элементов, две связки, то есть долго работаем под водой. Проще сказать, сколько я дышу по ходу программы: из 2 минут секунд 20. К сожалению, это новые реалии технических программ. Очень много приходится работать на задержке дыхания. Это самое сложное выступление. У меня из-за этих новых правил уже жабры вырастают (смеется). Но повлиять на правила никак не могу. Так что выполняю требования. Знаю, что спортсмены из других стран даже написали открытые письма в World Aquatics. В этом сезоне ничего не поменяется. Но и в международной федерации понимают, что не все получилось так гладко, как хотелось бы.

Игры БРИКС для вас - новая история. Как ощущения?

Светлана Колесниченко: Я выступала еще на Универсиаде-2013. Казань - как второй дом. Всегда приятно сюда возвращаться. В деревне Универсиады - невероятная атмосфера. Разные сборные, все друг другу улыбаются. Это так здорово. Плюс новые эмоции от нового турнира. Классно, что Игры БРИКС проходят в России. На трибунах столько зрителей. Видела и мою партнершу, с которой побеждали на Олимпиаде в Токио, самую титулованную синхронистку мира, семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Было очень приятно.

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