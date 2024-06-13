Каденова выиграла золотую медаль Игр БРИКС в соревнованиях по ушу‑таолу в виде программы тайцзи цзянь

Россиянка Анастасия Каденова завоевала золотую медаль в виде программы тайцзи цзянь на соревнованиях по ушу‑таолу в рамках Игр БРИКС. Российская спортсменка набрала 9,835 балла.

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Обладательницей серебра стала Марджан Каримидорче (9,685) из Ирана, тройку лучших замкнула еще одна россиянка Анастасия Деева (9,620). Бронзовым призером Игр БРИКС также стал Артем Загибалов, который занял третье место в виде программы наньдао.

В программе гуньшу медали завоевали россияне Кирилл‑Зуй Бондаренко и Владимир Сташков, выигравшие серебро и бронзу соответственно. Игры БРИКС проходят 12–23 июня в столице Татарстана.

Прямые трансляции соревнований по ушу в рамках Игр БРИКС смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.