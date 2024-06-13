Дарья Нагорная высказалась об участии мужа в Играх БРИКС

Жена олимпийского чемпиона в команде, трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного Дарья высказалась об участии мужа в Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

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