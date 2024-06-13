Далалоян: по атмосфере Игры БРИКС похожи на Олимпиаду

Олимпийские игры и Игры БРИКС схожи по атмосфере. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

"Да, атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры, на европейские фестивали, на которых мы выступали, и на гимназиаду в Бразилии, когда многие спортсмены из разных стран встречаются и состязаются на международном уровне. Поэтому абсолютно точно это все похоже, это здорово", - сказал Далалоян.



Также гимнаст прокомментировал свой результат в личном многоборье на Играх БРИКС, спортсмен занял второе место.

"Я не расстраиваюсь ни в коем случае. Отработал от начала до конца. На последних соревнованиях, мне кажется, можно понять, что это самое тяжелое сейчас - от начала до конца отработать все снаряды. Опять же, я пробовал на двух снарядах новые комбинации, новые элементы сложнее, это всегда психологически давит", - сказал он.



Гимнаст также рассказал о своих эмоциях, когда узнал о травме Никиты Нагорного, который был вынужден сняться с соревнований в многоборье.

"Конечно же, жалко. Я, честно, расстроился, когда Никита снялся. Хотя понятно, что это по состоянию здоровья. Знаю, что такое мозоль, и не один год работал с безумными мозолями. Только сейчас вот более-менее получается справляться, и то не до конца - все равно приходится терпеть", - сказал Далалоян.



Соревнования в отдельных видах пройдут 14 и 15 июня. Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.