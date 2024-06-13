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Гимнаст Далалоян рассказал, что по атмосфере Игры БРИКС похожи на Олимпиаду

Олимпийские игры и Игры БРИКС схожи по атмосфере. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Далалоян: по атмосфере Игры БРИКС похожи на Олимпиаду
© РИА Новости
"Да, атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры, на европейские фестивали, на которых мы выступали, и на гимназиаду в Бразилии, когда многие спортсмены из разных стран встречаются и состязаются на международном уровне. Поэтому абсолютно точно это все похоже, это здорово", - сказал Далалоян.

Также гимнаст прокомментировал свой результат в личном многоборье на Играх БРИКС, спортсмен занял второе место.

"Я не расстраиваюсь ни в коем случае. Отработал от начала до конца. На последних соревнованиях, мне кажется, можно понять, что это самое тяжелое сейчас - от начала до конца отработать все снаряды. Опять же, я пробовал на двух снарядах новые комбинации, новые элементы сложнее, это всегда психологически давит", - сказал он.

Гимнаст также рассказал о своих эмоциях, когда узнал о травме Никиты Нагорного, который был вынужден сняться с соревнований в многоборье.

"Конечно же, жалко. Я, честно, расстроился, когда Никита снялся. Хотя понятно, что это по состоянию здоровья. Знаю, что такое мозоль, и не один год работал с безумными мозолями. Только сейчас вот более-менее получается справляться, и то не до конца - все равно приходится терпеть", - сказал Далалоян.

Соревнования в отдельных видах пройдут 14 и 15 июня. Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Летние виды спорта
Артур Далалоян
Никита Нагорный
БРИКС