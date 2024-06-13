Россияне завоевали три золотые медали по ушу в первый соревновательный день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день соревнований по ушу в рамках Игр БРИКС. Турнир проходит в Казани.

В стиле "цяншу" первым стал россиянин Павел Муратов, набравший 9,825 балла. Второе место занял китаец Пань Дзюнькэ (9,800), третьим стал иранец Аболфази Гаренбаги (9,520). В "даошу" у женщин первое место заняла Сандра Константинова (9,830), второй стала китаянка Цю Синьюэ (9,795), третьей - Захра Джалили Парни из Ирана (9,730). В стиле "тайцзицзянь" у женщин первой стала Анастасия Каденова (9,835), второй - иранка Маджан Каримидорчех (9,685), третьей - россиянка Анастасия Деева (9,620).

Россиянин Кирилл Бондаренко стал вторым в "гуньшу" (9,835), победителем в этом стиле стал китаец Сю Чжухан (9,845), третье место занял еще один представитель России Владимир Сташков (9,820). Россиянин Артем Загибалов стал третьим в соревнованиях в стиле "нандао" (9,825), первое место занял Тан Лухао из Китая (9,845), второе - иранец Шахин Баниталеби (9,830). В стиле "нангун" у женщин первое и второе места заняли китаянки Чжоу Ци (9,830) и Ян Цзеся (9,825) соответственно, третьей стала иранка Назанин Баздар (9,805).

Соревновательная программа по ушу продлится до 16 июня. Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.