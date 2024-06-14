Олимпийскую чемпионку Мастеркову выписывают из больницы

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову выписывают из больницы. Как сообщает Telegram-канал Mash, операция на опухоли головного мозга, обнаруженной у спортсменки, пока не требуется.

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По данным канала, врачи провели необходимые обследования — МРТ головного мозга с контрастом выявило небольшой очаг опухоли, который пока не требует оперативного вмешательства. Мастеркову направили к онкологу, который составит дальнейший план терапии.

В публикации отмечается, что олимпийскую чемпионку госпитализировали в нейрохирургическое отделение 5 июня. Ее состояние на тот момент оценивалось как средней степени тяжести.

Светлана Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на средние дистанции. Взяла две золотых медали на Олимпиаде в Атланте 1996 года, а также одержала победу на чемпионате мира в 1999 году. В течение 23 лет являлась мировой рекордсменкой в беге на милю в открытых помещениях.