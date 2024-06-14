Легкоатлетка Спиридонова выиграла турнир в Малайзии, выступая под флагом РФ

Россиянка Наталья Спиридонова стала победительницей соревнований в прыжках в высоту на Открытом чемпионате Малайзии по легкой атлетике.

Победительница, выступавшая под флагом России, показала результат 1,87 метра.

Спиридоновой 21 год. Она является чемпионкой мира среди юниоров 2021 года. В 2023 и 2024 годах спортсменка побеждала на чемпионате России в помещении.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах.

Однако имеют право выступать на турнирах по приглашению организаторов.

Право выступать на зарубежных турнирах под флагом своей страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), после окончания которого глава организации британец Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.