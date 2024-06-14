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Сальников назвал получение нейтрального статуса пловчихой Ефимовой ее личным делом

Получение нейтрального статуса шестикратной чемпионкой мира по плаванию россиянкой Юлией Ефимовой является личным делом спортсменки. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Сальников оценил получение нейтрального статуса пловчихой Ефимовой
© ТАСС

О получении нейтрального статуса Ефимовой стало известно 14 июня из документов, опубликованных Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit). На данный момент спортсменка не выполнила олимпийский норматив для участия в Играх в Париже.

"Подтверждаю эту информацию. Она появилась на сайте World Aquatics, она в списке спортсменов, получивших нейтральный статус. Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением этого статуса, это ее личное дело", - сказал Сальников.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. World Aquatics также требует от россиян и белорусов подписывать декларации и запрещает им общаться со СМИ во время своих соревнований. Руководство ВФП посчитало эти условия неприемлемыми.

Ефимовой 32 года, она также является трехкратным призером Олимпийских игр (две серебряные медали, одна бронзовая) и семикратной чемпионкой Европы.

Летние виды спорта
Владимир Сальников
Юлия Ефимова