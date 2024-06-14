Ефимова может не поехать на Олимпиаду, несмотря на получение нейтрального статуса

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом стало известно сегодня, 14 июня.

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Однако получение нейтрального статуса не гарантирует Ефимовой прямое попадание на Олимпийские игры в Париже (Франция). У россиянки нет результата на международных соревнованиях, который необходим для отбора на Игры.

«Да, мне его сегодня дали. Но большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня – или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».



Соревнования по плаванию на Олимпиаде 2024 года в Париже состоятся с 27 июля по 4 августа.