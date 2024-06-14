Удивительные результаты гимнастов на Играх БРИКС

Ангелина показала третий результат, но из-за необычных правил награду ей не дали.

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В первый же полноценный соревновательный день Игр БРИКС в Казани первые медали разыграли представители спортивной гимнастики.

И без неожиданностей не обошлось.

«Нужно уметь проигрывать. Я умею»

Соревнования в мужском многоборье открывал 17-летний Савелий Съедин. Россиянин был намного сильнее узбеков Рустамбека Нематова и Мухамадалли Турсуналиева, выступавших с ним в первой смене. Съедин набрал 79,850 балла и с этой суммой долгое время лидировал и надеялся на медали.

Основные соперники промежуточного лидера вышли на помост только во второй смене. Лидеры сборной в лице Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Даниела Маринова, как и полагается, оставались на десерт.

Первым из борьбы за золото многоборья выбыл Никита Нагорный. На брусьях олимпийский чемпион сорвал мозоль на руке. Травма не позволила ему выступить на всех снарядах, так что гимнасту пришлось сняться.

«По ходу мне уже жизнь намекает, что пора накладки на гвоздь вешать. На самом деле, я был готов хорошо, но на первом элементе на брусьях сорвал мозоль во всю руку. Хотел спрыгнуть по пути, но понял, что это международный старт, делать этого нельзя. Уже соскочил и до последнего думал: «Надеюсь, не мозоль, надеюсь, не мозоль». К сожалению, продолжать дальше делать висовые упражнения уже не получится во всю силу и со всеми своими способностями, поэтому приняли решение, что лучше сняться. Остались мои коронные – это вольные упражнения и опорный прыжок. Надеюсь, психологически и морально получится собраться. Готовиться к многоборью две недели, как я это делаю всегда, – это непростительно, вот и последствия, поэтому сам виноват. Сегодня я проиграл, признаю. Нужно уметь проигрывать, я умею это делать. Эх, БРИКС! Возможно, золотая медаль многоборья дала бы мне мотивацию уйти из профессиональной карьеры, но теперь придётся остаться до Игр дружбы (смеётся)», – поделился эмоциями Нагорный в эфире «Матч ТВ».



Следующим с перекладины слетел Артур Далалоян, потерявший драгоценные баллы. А вот казанец Даниел Маринов продемонстрировал ровную и практически безошибочную подготовку. За шесть снарядов Маринов набрал 84,700 балла, одержав безоговорочную победу. Серебряным призёром стал допустивший ошибку, но в целом выступивший стабильно Далалоян (79,950).

«Даня вышел, сделал свою работу и стал чемпионом Игр БРИКС. Я очень горжусь им. Это его первый международный старт. Он справился и с эмоциями, и волнением. Я могу точно сказать, что это не будущее, а настоящее спортивной гимнастики. Даня уже уверенно выходит и побеждает. Если даст бог и откроются международные старты, то он и там будет побеждать», – сказал о победителе Нагорный.



Бронза могла достаться Съедину. Но, согласно правилам Игр, в тройке призёров могут быть максимум два представителя из одной страны. Это и лишило юного гимнаста медали. Третье место в итоге досталось белорусу Егору Шарамкову, набравшему на 1,900 балла меньше, чем Съедин.

«Чуть-чуть не хватает иностранцев»

Ангелина Мельникова вышла на старт женских соревнований фаворитом. Но уже в первом виде – вольных упражнениях – олимпийская чемпионка совершила несколько ошибок. 23-летняя спортсменка прекрасно выступила на других снарядах, однако потерянный балл лишил её победы.

«Мне, во-первых, обидно было с самого начала, когда я ошиблась на вольных. Это такая глупая ошибка была, я понимала, что она будет стоить мне медали, потому что у нас молодые девчонки, они правда молодцы. Они рвут и мечут, потому что всё-таки они молодые, видно, что у них такой подъём. Я очень сильно за них рада, здорово, что у нас такое молодое поколение. Чуть-чуть, конечно, не хватает международных соревнований, чуть-чуть не хватает больше иностранцев, потому что здесь у нас скудненько», – сказала Мельникова после окончания соревнований в эфире «Матч ТВ».



Ангелина заработала 55,550 балла, показав третий результат. А чемпионкой Игр БРИКС стала 16-летняя Лейла Васильева, набравшая 56,450 балла.

«Сегодня было немного тяжело соперничать, но я справилась. Мне очень нравится организация соревнований. Наконец-то играл гимн, мы долго этого ждали, прослушала его с душой и даже пропела. Жалко, что они (иностранные топ-гимнасты. – Прим. «Чемпионата») не смогли сюда приехать. Если бы у них получилось приехать, было бы более сильное соперничество, и соревнования были бы круче. Жалко, что сейчас у нас нет зарубежных выездов, это очень сильно расстраивает. Но мы готовимся, тренируемся, работаем над качеством, чтобы всегда быть готовыми к Олимпиаде», – поделилась переживаниями победительница турнира.



Серебро досталось ещё одной россиянке 15-летней Анне Калмыковой, опередившей Мельникову на 0,450 балла. Гимнастка показала лучший результат на вольных упражнениях – 14,250, Мельникова, допустившая ошибки на том же снаряде, набрала лишь 13 баллов.

А бронза, как и в истории с Савелием Съединым, досталась не тому, кто показал третий результат, а иностранному спортсмену. В соответствии с регламентом Игр БРИКС призёром соревнований стала белоруска Кира Макаревич, набравшая 48,750 балла и занявшая шестое место после россиянок Мельниковой, Герасимовой и Рощиной.

Впереди у спортсменов соревнования в отдельных видах, где у Съедина и Мельниковой ещё есть шансы добраться до медалей Игр в Казани.