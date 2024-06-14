Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация защитит спортсменов от оскорблений в интернете при помощи искусственного интеллекта. RT на русском

«Будет создан проактивный инструмент защиты с поддержкой искусственного интеллекта, который защитит спортсменов от кибератак во время Олимпийских игр в Париже, - сказал Бах. - Этот инструмент искусственного интеллекта обеспечивает обширный мониторинг, охватывающий 15 тыс. спортсменов и 2 тыс. официальных лиц, на различных платформах и языках. Этот инструмент автоматически удаляет оскорбительные посты, чтобы защитить спортсменов». ТАСС

Ранее МОК объявил об учреждении Олимпийских киберспортивных игр. Матч ТВ