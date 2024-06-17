Бывшая российская пловчиха отобралась на Олимпиаду в Париже

Уроженка Свердловской области, ныне представляющая Францию, пловчиха Анастасия Кирпичникова отобралась на Олимпийские игры в Париже (Франция), выполнив квалификационный норматив.

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Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 4 минуты 6,87 секунды. Этот показатель помог спортсменке выполнить олимпийский норматив — 4 минуты 7,90 секунды.

23-летняя Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. В марте 2024 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил заявку спортсменки на смену спортивного гражданства, что позволило Анастасии претендовать на выступление на Олимпийских играх 2024 года.

На чемпионате мира 2024 года в Фукуоке (Япония) Кирпичникова заняла четвёртое место на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд Франции (15:48,33).

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.