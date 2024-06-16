Легкоатлетка назвала бредом сравнение Олимпиады с Играми БРИКС

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко заявила, что нет смысла сравнивать Олимпиаду с Играми БРИКС, передает «Спорт-Экспресс».

«Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — сказала Макаренко.



Макаренко на Играх БРИКС выиграла золотую медаль в забеге на 100 метров.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.