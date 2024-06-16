Российский пловец назвал ненормальными условия участия в Олимпиаде

Двукратный призер Олимпиады Климент Колесников назвал ненормальными условия участия в парижской Олимпиаде, передает Metaratings.ru.

«Нам выставлены такие условия для участия, которые ненормальные даже с человеческой точки зрения», — сказал Колесников.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.