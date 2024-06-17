Победительница Игр БРИКС по настольному теннису продолжит карьеру во Франции

Двукратная победительница Игр БРИКС россиянка Мария Тайлакова в следующем сезоне продолжит выступление за французскую команду по настольному теннису "Мец". Об этом она рассказала ТАСС.

В прошлом сезоне Тайлакова также играла за "Мец", с которым заняла третье место в чемпионате Франции.

"Во Франции этот сезон сложился не очень удачно. Мы заняли только третье место, хотя раньше были чемпионами, и в Лиге чемпионов быстро вылетели. Я была в пятерке по количеству побед, но для меня командный результат намного важнее. В следующем сезоне я снова буду играть за "Мец", - сказала Тайлакова.



Тайлаковой 23 года, в 2017 году в составе сборной России она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. На Играх БРИКС спортсменка стала победительницей в командных и одиночных соревнованиях. На данный момент Тайлакова является первой ракеткой страны.