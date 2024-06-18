«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?

Замах был сильный. А какой получился удар?

Завершилась первая неделя Игр БРИКС – 2024. Де-факто главного турнира для российских спортсменов, пропускающих Олимпиаду, коих большинство.

Турнир мощно пиарили, к нему усиленно готовились. И главное – его всё-таки начали, в отличие от Игр дружбы, которые, как говорят, не состоятся.

Но всё ли получилось? Давайте разбираться.

Овации… за кадром

У Казани огромный опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. И матчи чемпионата мира по футболу здесь были, и чемпионат мира по водным видам спорта, и Универсиада в 2013-м. Нет сомнений, что Казань без особого труда могла бы и Олимпиаду провести, если бы внезапно это потребовалось. Недаром столицу Татарстана многие смело называют спортивной столицей России. Есть за что.

Но за умение и спрос большой.

С логистикой и организацией в Казани всё хорошо: встречают, селят, кормят, возят. Волонтёрам отдельный респект – наши однозначно круче всех!

А вот по церемонии открытия возникли вопросы. Художественная часть – дело вкуса. Однако парад стран-участниц вызвал недоумение: казалось, что во время появления на сцене концертного зала Эсватини, Эфиопии или Афганистана публика разрывалась от аплодисментов, а некоторые из зрителей даже присвистывали. Но это было не так. Режиссёры перестарались.

Ситуация напоминала сцену из плохого ситкома, в котором постоянно включается закадровый смех. А смотрящему-то совсем не смешно.

И этот просчёт – часть главной проблемы Игр БРИКС.

Что за главная проблема?

Чиновники и организаторы перед стартом соревнований заявляли, что в Играх будут участвовать представители более чем 90 стран. Желание показать как можно бóльшую массовость понятно. Даже если не вставать в оппозицию Олимпиаде, хочется подтвердить престиж и крутость нашего старта.

Но 90 стран всё никак не насчитывается… Да и никто не знает, сколько их.

Да, прошли только первые соревновательные дни, и, наверное, ещё не все спортсмены доехали до Казани. Однако даже на сайте турнира до сих пор не заполнены карточки с участниками от некоторых стран. Например, таких как Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания, Швейцария (а что, даже их ждём?!) или… Эсватини. А уж как приветствовали страну!

Нет, определённо, география спорта на Играх БРИКС намного шире, чем в привычных уже глазу болельщика российско-белорусских междусобойчиках. Золотые награды забирают спортсмены из Китая, много медалей у Ирана, Бразилии, Индии. За пять дней отличились представители 29 стран!

Но реальный уровень конкуренции подчас удручает.

Показателен пример синхрониста Александра Мальцева, который столкнулся с «высочайшим» уровнем сопротивления. В сольной технической программе он обыграл единственного соперника из Таиланда, а в произвольной и вовсе выступал один. Да, так он выиграл два золота международных соревнований, но вряд ли будет гордиться этими медалями и с трепетом показывать их своим детям.

«Хоть как-то воодушевляет»

Не очень-то весело было и в спортивной гимнастике.

С одной стороны, на Нагорного, Далалояна и Мельникову пришли полные трибуны, и это круто! Спорт в Казани и вправду любят. Вы бы видели этих малышей, которые во время турнира и после церемонии награждения ждали своих кумиров с тетрадками, ручками и камерами в руках. Этим-то ребятам совершенно без разницы, кто будет соперничать с их любимцами!

С другой стороны, самим спортсменам уж точно не без разницы.

Грустнее всего, наверное, 20-летнему Даниелу Маринову. Он выиграл в общей сложности пять медалей, и главными конкурентами для него были соотечественники. Мы, конечно, уважаем гимнастов из Узбекистана или того же Таиланда, но уровень не тот… Хотя вот турок золото у наших вырвал.

«Я думал, что конкуренция будет серьёзнее. Сейчас больше соперничали между собой, между россиянами. Моментами даже не смотрел, кто вышел на ковёр из других стран», – сказал Маринов журналистам.



Старший тренер гимнастов Валентина Родионенко рассказала, что ребятам Игры БРИКС нужны как воздух. Она же подчеркнула и суровую реальность – соревноваться не с кем. В турнире гимнастов – всего девять стран.

«Нам хотелось бы иметь посильнее соперников, чем те, что здесь выступают. Конечно, это не может заменить Олимпиаду. Нет такого духа соперничества, нет таких соперников. Девять стран участвуют в наших соревнованиях. Но всё-таки это старт, который хоть как-то воодушевляет», – заметила Родионенко.



250 медалей за пять дней!

Яркого спорта на Играх БРИКС в Казани много. Наши гимнасты – молодцы, легкоатлеты – тоже красавцы. Синхронистки, гребцы, представители загадочного ушу – все отличились. У России за пять дней 250 наград!

Для огромного количества наших спортсменов это очень крутой старт, с высоким уровнем организации, призами, вниманием СМИ. Многим и Олимпиада не светила, а здесь они смогли себя проявить.

Однако с точки зрения конкуренции с Олимпиадой, пусть и заочной, Игры БРИКС пока выглядят довольно слабо. Ведь сила турнира определяется не бюджетом, не размахом и не количеством комплектов наград. А уровнем конкуренции.

Турнир, где выступают сильнейшие – лучший, как ни крути. А турнир, где в теннисе лучший представитель – 546-я ракетка мира – заставляет иногда взгрустнуть. Именно от отсутствия мощного спортивного соперничества.

Игры БРИКС – крутой и масштабный старт. Но сильных иностранных спортсменов тут отчаянно не хватает. И неважно, сколько флагов было на церемонии открытия, 90 или 190. Решают не флаги, а конкретные люди. Именно им, кстати, и аплодируют зрители на церемониях открытия.

Для того чтобы идея Игр БРИКС жила, нужно всеми правдами и неправдами заманивать на них зарубежных чемпионов и просто сильных атлетов. Иначе с этим многообещающим турниром всегда что-то будет не так.

Один раз флаги-то посчитаем. А во второй – станет скучно.

Чак-чак вместо послесловия

И ещё минутка печали. Простите, а чем кормят спортсменов на Играх в Казани? Вы бы видели эти пародии на чак-чак! Я человек, который 22 года прожил во Владикавказе, всегда ел вкусный, хрустящий чак-чак. А тут, приехав на родину этого блюда, испробовал какую-то несуразицу. Одно лишь название.

Хочется, чтобы наполнение было повкуснее.