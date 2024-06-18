Несколько стран снялись с турнира по художественной гимнастике на Играх БРИКС

Заявки на участие в турнире по художественной гимнастике Армении, Израиля, Кувейта, Ливана, Туниса пропали с официального сайта Игр БРИКС.

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Ранее уже приняли решения сняться КНДР (из-за болезни) и Индия. В итоге в списке участников остались на данный момент: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Франция, Кыргызстан, ОАЭ, Республика Сербская, Молдова, Таиланд, Египет.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. Однако в 2023 году FIG допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе с 2024 года.