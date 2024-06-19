Крыша бассейна протекла во время финалов на Играх БРИКС

Крыша бассейна протекла во время финала соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС из-за сильных ливней.

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Вчера и сегодня в столице Татарстана объявлено штормовое предупреждение, ожидается град и ветер до 24 м/с. В некоторых частях города наблюдаются перебои с интернетом.

Отметим, что к этому моменту соревнования по прыжкам в воду уже закончились. Российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер оказались сильнее всех в синхронных прыжках в воду с преимуществом почти в 100 баллов над вторым местом. Их соотечественницы Ульяна Клюева и Надежда Трифонова выиграли золотую медаль в женских соревнованиях аналогичной дисциплины.

Сегодня, 19 июня, стартовало плавание, которое проходит в соседнем бассейне под той же крышей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.