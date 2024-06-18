Глава ФФР высказался о скандале с украинской шпажисткой

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов выразил мнение, что скандал с украинской шпажисткой Еленой Кривицкой, которая отказалась жать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой, не приведет к серьезным последствиям, передает РИА Новости.

«Нам наплевать, что там происходит. Никакого отношения к Европейской конфедерации фехтования мы не имеем. Поскольку там все они безвольные и бесхребетные, думаю, ничем нынешняя ситуация не закончится», — сказал Мамедов.



Родившаяся в РФ фехтовальщица жестко отреагировала на отказ украинки пожать руку

Похожий случай случился 27 июля 2023 года, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

Ранее ряд стран отказались от участия в турнире по художественной гимнастике на Играх БРИКС.