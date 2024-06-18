В скандале с украинской шпажисткой всплыла интересная детать

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая, которая отказалась на чемпионате Европы пожать руку Майе Гучмазовой, своей сопернице, оказалась уроженкой Ростова, пишет RT.

Ростов — административный центр Ростовского района Ярославской области. Расположен в 186 км к северо-востоку от Москвы, в 47 км к юго-западу от Ярославля, на берегу озера Неро.

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По данным портала, позже Кривицкая по причинам личного характера переехала в Тернополь.

Ранее Майя Гучмазова в резкой форме прокомментировала поведение соперницы, которая нарушила правила Международной федерации фехтования.