В Молдавии решили наказать спортсменов за участие в играх БРИКС

Власти Молдавии хотят наказать спортсменов, которые принимают участие в проходящих в Казани Спортивных играх стран БРИКС. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования республики.

"Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены - Ассоциации по единоборствам, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики. Если в результате внутреннего расследования выяснится, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они рискуют сокращением или приостановкой финансирования", - говорится в документе.



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В нем отмечено, что федерации не могут делегировать членов национальных сборных на международные спортивные соревнования без предварительного согласования с министерством, что делается за 14 дней до проведения мероприятий.

"Федерации могут наказать спортсменов, участвующих в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава сборной", - поясняется в сообщении.



Ранее стало известно, что Министерство культуры Молдавии начало расследование в связи с выступлением Национального академического ансамбля народного танца "Жок" на Петербургском международном экономическом форуме, временно отстранив от должности его руководителя Алену Стрымбяну. Коллектив "Жок" заступился за нее, действия властей осудили бывший президент Молдавии Игорь Додон, политики, представители общественности. Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.