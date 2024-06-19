WADA настаивает на 4-летней дисквалификации гребцов Моргачева и Сорина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на четырехлетней дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, ранее признанных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновными в использовании мельдония. Об этом Моргачев сообщил ТАСС.

Летом 2023 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение признать Моргачева и Сорина совершившими нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил, и не назначать срок дисквалификации в связи с отсутствием вины или халатности. WADA после долгих размышлений не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Вроде бы и все сроки прошли, но как-то они в самый последний момент все-таки подали эту апелляцию, - отметил Моргачев. - Потом они просили отсрочку на подготовку апелляционной записки, в которой объяснили, с чем они не согласны. Тоже они долго готовили там с опозданием, отсрочки просили. Процесс идет, говорят, что слушания пройдут в течение этого года, но дата их пока не утверждена". "Всемирное антидопинговое агентство требует для нас 4 года. Что их не устраивает? Тут такая ситуация, что когда спортсмен говорит, что к ним как-то случайно каким-то образом в организм что-то попало, то эта версия больше принимается на веру, чем когда кто-то подбросил. Потому что когда кто-то подбросил, кто-то подмешал, то здесь, конечно, должны сказать свое веское слово правоохранительные органы. А у нас ситуация случилась в Греции, где российские правоохранительные органы не имели возможности провести следственные мероприятия", - добавил собеседник ТАСС.



Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. В течение двух месяцев все члены национальной команды, присутствовавшие на июньском сборе в Греции, добровольно прошли тестирование на полиграфе. Федерация гребного спорта России не выявила факта сознательного использования допинга гребцами. Собранный пакет документов был отправлен в правоохранительные органы.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.