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Боец UFC Кормье поддержал российского борца Садулаева, отстраненного от ОИ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье поддержал российского борца Абдулрашида Садулаева, которого отстранили от Олимпиады, передает «Матч ТВ».

Американский боец UFC обратился к россиянину, отстраненному от Олимпиады
© globallookpress.com
«Не вешай нос, чемпион. Я не знаю, почему они не могут соревноваться, но мне грустно, что на Олимпийских играх нет лучших борцов мира. Абдулрашиду просто стоит держать голову выше», — скаал Кормье.

Садулаева не допустили до турнира, благодаря которому можно было завоевать путевку на летние Олимпийские игры — 2024. В релизе комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

Летние виды спорта
Даниэль Кормье
Абдулрашид Садулаев
Динамо