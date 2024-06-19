Комментатор на Играх БРИКС высказался против шмар в прямом эфире

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий назвал самбиста из России Кирилла Князькова «русом» во время прямой трансляции игр БРИКС в Казани. Он также добавил, что его стоит «взять на заметку» девушкам, но не «всяким шмарам». Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в тот момент, когда Князьков выходил на татами. Увидев самбиста, Иваницкий начал хвалить внешность спортсмена — он добавил, что спортсмену нужно «найти хорошую пару, чтобы была хорошая генетика».

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», – заявил он.



Позже комментатор объяснил изданию, кого имел ввиду под «шмарами». По словам Иваницкого, он говорил про «недостойных теток, которые вешаются на хороших парней». Кроме того, он выразил удивление тому, что его слова могли кому-то не понравиться. Таких людей Иваницкий снова назвал «шмарами», после чего объяснил, что трансляция велась в прямом эфире.

«Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всё, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?», – сказал комментатор.



Позже в СМИ появилась информация о том, что после этих слов Иваницкого отстранили от работы. Как сообщает Telegram-канал Baza, в 18:00 у комментатора должен был быть еще один эфир, но руководство мероприятия освободило Иваницкого от обязанностей. При этом сам Иваницкий заявил, что не согласен с таким решением.

Ранее спортсмены из России взяли все золото теннисного турнира на Играх БРИКС.