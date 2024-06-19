Борец Дадашева похвалила атмосферу и антураж на Играх БРИКС
Трехкратный призер чемпионата Европы по борьбе Милана Дадашева заявила «Матч ТВ», что ей было очень приятно выступать на Играх БРИКС, потому что она соскучилась по российскому флагу на соревнованиях.
Дадашева в среду в финале Игр БРИКС в весовой категории до 53 кг победила белоруску Викторию Волк и завоевала золотую медаль.
— Тут у нас полные трибуны, где такое было, чтобы у нас на борьбу так много ходили? Давно такого не было, чтобы еще и «Россия» кричали. Да, разница между этими играми и международными соревнованиями есть, но мы давно не выступали под своим флагом, за свою страну. Было очень приятно видеть наш флаг. Это намного приятнее, чем видеть белый флаг, — сказала Дадашева «Матч ТВ».
Игры БРИКС в столице Татарстана завершатся 23 июня.
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